شباب "الكرنك بخير" يطلقون حملة تعقيم للمساجد فرحا بعودة صلاة الجمعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق شباب "الكرنك بخير" مبادرة مميزة لتطهير وتعقيم المساجد المختلفة بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، وذلك للمشاركة فى فرحة عودة صلاة الجمعة خلال يومين من جديد عقب منعها لحماية المصلين نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد مؤخراً بمصر وحول العالم، حيث قاموا بحملات تعقيم فى 9 مساجد متنوعة.

وقال علام رمضان مؤسس مبادرة الكرنك بخير بمحافظة الأقصر، إنه لدى صدور قرار عودة صلاة الجمعة انتابت الجميع بمختلف أنحاء مصر فرحة كبيرة، متابعا: "لأننا بنحب أهلنا وحريصين عليهم بدأنا حملة تعقيم لمساجد الكرنك استعدادا لصلاة الجمعة فيها، ولله الحمد تم التعقيم الكامل للمساجد التالية:- (مسجد السيد يوسف - مسجد الشيخ موسى - مسجد خالد بن الوليد - مسجد عمرو بن العاص - مسجد الهدى بالشهاينة - مسجد المستعمرة - مسجد النور بالطينة - مسجد الايمان بنجع الجالس - مسجد نجع عبادي)، وإن شاء الله هنواصل تعقيم بقية مساجد الكرنك كلها قبل يوم الجمعة، كل يوم فريق المتطوعين الأبطال بينزلوا يعقموا مجموعة من المساجد وفق الخطة، تحية اعزاز وتقدير لفريق المهام الصعبة متطوعي جمعية الكرنك بخير".

وكان الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناء على تعليمات الوزارة، عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، أمس الثلاثاء، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة المقبلة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجدًا، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد والتى بدأت من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.



شباب مبادرة الكرنك بخير يطلقون حملات تعقيم وتطهير للمساجد



حملات تعقيم وتطهير للمساجد



مبادرة شباب الكرنك بخير لتعقيم المساجد



مبادرة تعقيم وتطهير المساجد