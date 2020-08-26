س و ج.. كل ما تريد معرفته عن فوبيا المرتفعات

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من أنواع الفوبيا وتعتبر فوبيا المرتفعات من أشهر هذه الأنواع، فليس من الغريب أن تشعر بالتوتر والخوف من الأماكن المرتفعة، على سبيل المثال قد تشعر بالدوار أو التوتر عند النظر من أعلى ناطحة سحاب إلى أسفل، لكن هذه المشاعر قد لا تسبب لك الذعر أو تدفعك إلى تجنب المرتفعات تمامًا، إذا كنت تعانى من رهاب المرتفعات، فحتى التفكير فى عبور جسر أو رؤية صورة لجبل ووادى محيط به قد يثير الخوف والقلق.

وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن فوبيا المرتفعات وفقا لما ذكره موقع healthline.

س: ما أعراض فوبيا المرتفعات؟

ج: يتمثل العرض الرئيسي لرهاب المرتفعات في الخوف الشديد من المرتفعات الذى تتميز بالذعر والقلق، وبالنسبة لبعض الناس تثير الارتفاعات الشديدة هذا الخوف، وقد يخشى الآخرون أى نوع من الارتفاع، بما فى السلالم الصغيرة هذا يمكن أن يؤدى إلى مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية.

تشمل الأعراض الجسدية لرهاب المرتفعات ما يلي:

1:زيادة التعرق ، وألم في الصدر أو ضيق ، وزيادة ضربات القلب عند رؤية الأماكن المرتفعة أو التفكير فيها.

2:الشعور بالغثيان أو الدوار عند رؤية المرتفعات أو التفكير فيها.

3:يهتز ويرتجف عند مواجهة المرتفعات.

4:تشعر بالدوار وكأنك تسقط أو تفقد توازنك عندما تنظر لأعلى في مكان مرتفع أو لأسفل من ارتفاع.

5:الخروج عن طريقك لتجنب المرتفعات ، حتى لو كان ذلك يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.

يمكن أن تشمل الأعراض النفسية:

1:الشعور بالذعر عند رؤية الأماكن المرتفعة أو التفكير في الاضطرار إلى الصعود إلى مكان مرتفع.

2:الخوف الشديد من الوقوع في مكان مرتفع.

3:الشعور بالقلق والخوف الشديد عندما يتعين عليك صعود السلالم أو النظر من النافذة أو القيادة على طول جسر علوي.

4:القلق بشكل مفرط بشأن مواجهة المرتفعات في المستقبل.

س:ما أسباب فوبيا المرتفعات؟

يتطور رهاب المرتفعات أحيانًا استجابة لتجربة مؤلمة تنطوى على ارتفاعات ، مثل:

1:السقوط من مكان مرتفع.

2:مشاهدة شخص آخر يسقط من مكان مرتفع.

3:نوبة هلع أو تجربة سلبية أخرى أثناء وجودك في مكان مرتفع.

لكن الرهاب ، بما في ذلك رهاب المرتفعات، يمكن أن يتطور أيضًا بدون سبب معروف. في هذه الحالات ، قد تلعب العوامل الوراثية أو البيئية دورًا.

س:كيف يتم تشخيص فوبيا المرتفعات؟

ج: لا يمكن تشخيص الرهاب ، بما في ذلك رهاب المرتفعات، إلا من قبل أخصائي الصحة العقلية، يمكنك أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الإحالة إلى طبيب نفسي. يمكنهم المساعدة في التشخيص.

سيبدأون على الأرجح بمطالبتك بوصف ما يحدث عندما تجد نفسك في مواجهة المرتفعات. تأكد من ذكر أي أعراض أخرى للصحة العقلية عانيت منها ، بالإضافة إلى ذكر المدة التي شعرت فيها بهذا الخوف.

بشكل عام، يتم تشخيص رهاب المرتفعات إذا كنت:

1:تجنب المرتفعات بنشاط.

2:قضاء الكثير من الوقت في القلق بشأن مواجهة المرتفعات.

3:تجد أن هذا الوقت الذي تقضيه في القلق يبدأ في التأثير على حياتك اليومية.

4:تتفاعل مع الخوف والقلق الفوري عند مواجهة المرتفعات.

5:لديك هذه الأعراض لأكثر من ستة أشهر.

س:كيف يتم علاج فوبيا المرتفعات؟

ج:لا يتطلب الرهاب العلاج دائمًا، بالنسبة للبعض ، فإن تجنب الشيء المخيف هو أمر سهل نسبيًا وليس له تأثير كبير على أنشطتهم اليومية،ولكن إذا وجدت أن مخاوفك تمنعك من القيام بأشياء تريدها أو تحتاج إلى القيام بها - مثل زيارة صديق يعيش في الطابق العلوي من المبنى - فقد يساعدك العلاج.

علاج التعرض

يعتبر علاج التعرض أحد أكثر العلاجات فعالية لمرض الرهاب المحدد. في هذا النوع من العلاج ، ستعمل مع معالج لتعريض نفسك ببطء لما تخاف منه.

بالنسبة لرهاب المرتفعات ، قد تبدأ بالنظر إلى الصور من وجهة نظر شخص ما داخل مبنى شاهق. قد تشاهد مقاطع فيديو لأشخاص يعبرون حبل مشدود أو يتسلقون أو يعبرون الجسور الضيقة.

في النهاية ، يمكنك الخروج إلى الشرفة أو استخدام سلم. عند هذه النقطة ، ستكون قد تعلمت تقنيات الاسترخاء لمساعدتك على التغلب على مخاوفك في هذه اللحظات.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

قد يساعدك العلاج السلوكي المعرفي إذا لم تكن مستعدًا لمحاولة العلاج بالتعرض في العلاج المعرفي السلوكي ، ستعمل مع معالج لتحدي الأفكار السلبية حول المرتفعات وإعادة تأطيرها.

قد لا يزال هذا النهج يتضمن القليل من التعرض للارتفاعات، لكن هذا يتم بشكل عام فقط في إطار الإعداد الآمن لجلسة العلاج.