سوهاج تتصدر مشروعات المياه بتكلفة 2 مليار جنيه.. والمياه تصل المناطق المحرومة.. محطات عملاقة لضخ ونقل المياه من النيل شرقًا إلى قرى الجبل غربًا.. واختفاء محطات الجوفية من العديد من مراكز المحافظة

سوهاج - محمود مقبول

قطرة مياه تساوى حياة.. شعار رفعته القيادة السياسية وجسدته من خلال اهتمامها الكبير بتطوير منظومة وشبكات ومحطات مياه الشرب على مستوى محافظة سوهاج، والتى تجسدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال محطات مياه عملاقة ومحطات صرف كبرى قدمت خدمتها لملايين المواطنين وحولت قرى بدون صرف صحى كانت تستخدم البيارات الأرضية تضر بالبيئة إلى قرى أكثر أمانا وصديقة للبيئة.

ليس هذا فقط بل إن منظومة شبكة مياه الشرب بعد تطويرها حولت قرى كانت تعيش فى الحصول على مياه الشرب على الطلمبات الحبشية المختلطة بمياه الصرف الصحى إلى صنابير مياه نقية لأول مرة بتاريخ تلك القرى الأمر الذى رفع المعاناة تلك القرى وقلل من نسب الإصابة بالأمراض وفى مقدمتها فيروس سى.

"اليوم السابع" من خلال التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج ممثلة فى اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب للوقوف على آخر المستجدات فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من 2016 حتى 2020 وذلك فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى شهدت طفرة كبيرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى بلغت جملة الاستثمارات فى هذا القطاع أكثر من 2 مليار جنيه.

فى البداية تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 ألف متر مكعب يوم وتخدم 350 ألف نسمة وتم تشغيلها فى سبتمبر 2016 ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتى تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة وتم تشغيلها فى يونيو 2016 ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة وتم تشغيلها فى يوليو 2016 وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لترًا لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة وتم تشغيلها فى أغسطس 2016 ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتى تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة وتم تشغيلها فى أبريل 2017 ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 مليون جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لترًا لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة وتم تشغيلها فى أغسطس 2017 ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة وتم تشغيلها فى 2018.

ومن مشروعات مياه الشرب إلى مشروعات الصرف الصحى حيث تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحى والتى منها مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافى والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروعى صرف صحى الحلاقى وأم دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 ألف نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروعى صرف صحى قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة وتم تشغيلها فى 2018 ومشروع صرف صحى نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة وتم تشغيله فى 2017 ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة وتم تشغيلها فى 2017 ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة وتم تشغيلها فى 2017 ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 ألف نسمة وتم تشغيلها فى 2018 وكذلك المرحلة الأولى لمشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 16.9 مليون جنيه وتخدم 15 ألف نسمة وتم تشغيلها فى 2018.

واستكمالاً للإنجازات أكد رئيس مياه سوهاج أنه فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع المواطنين بالمناطق المحرومة والتى تتمثل فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة خلال الفترة من 2016 حتى 2020 والتى تقدر بمبلغ 76.2 مليون جنيه لمياه الشرب و16.8 مليون جنيه للصرف الصحى كما أنه تم تخصيص أكثر من 232 مليون جنيه خلال نفس الفترة للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لزيادة كفاءة المحطات والشبكات منها 164.2 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب ومبلغ 67.8 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي.

ومن جانبه أشار اللواء المهندس محمد البدرى إلى أنه جارٍ العمل بمشروعات صرف صحى قرى عرابة أبو الدهب والقراقرة والقيصان وأبو حسين والكوامل وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج وقرى الغريزات والبطاخ والوقده وعرابة أبو عزيز بمركز المراغة والتى توقف العمل بها منذ عام 2007 وتم إدراجها ضمن خطة المرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة تبلغ أكثر من 708 ملايين جنيه.

حيث تم الانتهاء من تأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحى لقرى الغريزات والبطاخ والوقده بقيمة 29.1 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ الشبكات بقيمة 196.5 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى استكمال وتأهيل محطة معالجة صرف صحى الغريزات بقيمة 83.9 مليون جنيه والتى من المتوقع الانتهاء منها فى 1 نوفمبر 2020، كما أنه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحى لقرى عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بقيمة 23.5 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ المرحة الأولى والثانية لشبكات الصرف الصحى لقرية عرابة أبو الدهب بقيمة 89.8 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحى لقرية عرابة أبو عزيز بقيمة 62.9 مليون جنيه وجارٍ استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبو الدهب بقيمة 83.8 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها فى 1 نوفمبر 2020.

كما أنه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحى لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه وجارٍ استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائى لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى 15 يوليو 2020 وجارٍ تأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.

جارٍ تنفيذ أعمال محطة رفع وخط طرد صرف صحى نجوع القراقرة والقيصان وأبو حسين وتطوير محطة رفع الحرفيين بقيمة 19.7 مليون جنيه كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحى لنجعى القراقره والقيصان وأبو حسين بقيمة 42 مليون جنيه وكذلك الانتهاء من تنفيذ خط طرد الصرف الصحى والأعمال الكهروميكانيكا لمشروع صرف صحى قرية القراقرة والقيصان بقيمة 4.5 مليون جنيه.

إنشاء محطات مياه وصرف صحى بسوهاج

محطة مياه

إنشاء محطات مياه وصرف صحى بسوهاج

إنشاء محطات مياه وصرف صحى بسوهاج

إنشاء محطات مياه وصرف صحى بسوهاج

إنشاء محطات مياه وصرف صحى بسوهاج