سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق (صور)

أسيوط فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعامل الحاسم مع البناء العشوائى والمخالف خلال حملات يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وعدم السماح للمخالفين بتحقيق مكاسب مادية وتربح على حساب حق الشعب والدولة مشيراً إلى تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بكافة أشكالها بحى شرق أسيوط.

وترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق أسيوط وذلك بمشاركة أيمن محروس رئيس حى شرق وأسامة بشاى نائب رئيس الحى ومروان ابراهيم نائب رئيس الحى وعدد من مساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولى أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائى حيث استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ناشد كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق تقديم طلب التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيرًا إلى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات موجهاً قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.



إزالات بحي شرق



إزالات بحي شرق