سقوط 42 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرير 50 مخالفة مرورية ببنى سويف

بنى سويف ـ أيمن لطفى

تمكنت مديرية أمن بنى سويف من ضبط محكوم عليهم وهاربين من تنفيذ 42 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 50 مخالفة مرورية، وذلك خلال حملة مكبرة بنطاق مركز الفشن جنوبى المحافظة، قادها اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن للمنطقة الجنوبية، بمشاركة العميد محمود حاتم رئيس مباحث الجنوب والعقيد محمود مهنى مأمور مركز الفشن والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن والمقدم محمد بكرى وكيل شرطة المرافق والرائد أحمد هديب رئيس وحدة مرور ببا ومسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

وأشار بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتحرير 34 قضية تموينية بالإضافة إلى إزالة 650 حالة إشغال طريق من شوارع مدينة الفشن، وتحفظت الحملة على المضبوطات والاشغالات واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل مديرية الأمن حملاتها المكثفة بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة والوحدات المحلية لضبط المحلات التى تعمل أثناء المواعيد المحددة للغلق خلال الفترة المسائية، وكذلك المخالفات المرورية وكذلك إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بالمدن والمراكز من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا.

حملة أمنية ببنى سويف

الحملة الأمنية ببنى سويف