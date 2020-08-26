وأكد سفير مصر لدى الكويت حرصه على الاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي، حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في مصر.

ومن جانبه،أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، أن مصر من أهم الشركاء التجاريين للكويت، مشيرا إلى أنها تحتل المركز الـ15 كأفضل دولة مستوردة، والمركز الـ18 كأفضل دولة مصدرة، فضلا عن وجود استثمارات كويتية استراتيجية في مصر.

وشدد الصقر على أن البلدين يتمتعان بالعوامل اللازمة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري بينهما، خاصة في ظل الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتي تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها، للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين.

