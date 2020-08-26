اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:43 م
خالد صلاح
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سر احتفاظ الجزار المتهم بقتل زوجته بأشلاء الضحية داخل ثلاجة.. فيديو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:08 م
سر احتفاظ الجزار المتهم بقتل زوجته بأشلاء الضحية داخل ثلاجة.. فيديو سر احتفاظ الجزار المتهم بقتل زوجته

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اعترف الجزار المتهم بقتل زوجته، وتقطيع جثتها، والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر" بالهرم، أنه قطع الجثة واحتفظ بها داخل الثلاجة، تمهيدا للتخلص منها، وتفريق الأشلاء بعدة مناطق متفرقة، لإخفاء معالم جريمته، وحتى لا يتوصل رجال المباحث لهوية الضحية.

أضاف المتهم أنه قبل التخلص من الجثة، اكتشف أن والد المجنى عليها، سيحضر إلى الشقة التي شهدت الجريمة، ويحتفظ داخلها بالجثة، فاضطر للمغادرة والهرب، قبل وصول والدها، مشيرا إلى أن الخلافات الدائمة بينه وزوجته، دفعته للتخلص منها وقتلها، خاصة أنها كانت ترغب في الانفصال عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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