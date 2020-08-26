اليوم السابع
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روسيا تعلن اعتراض مقاتلاتها طائرة نرويجية قرب الحدود فوق بحر بارنتس

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:38 م
روسيا تعلن اعتراض مقاتلاتها طائرة نرويجية قرب الحدود فوق بحر بارنتس الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة من نوع "ميغ-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الروسية في بحر بارنتس، ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المركز القومي لإدارة الدفاع، في بيان، إن أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا، مضيفا أنه من أجل تحديد هوية الهدف الجوي ومنع انتهاكه الحدود قامت مقاتلة من طراز "ميغ -31" تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية في الشمال، باعتراضه.

 

وأضاف المركز القومي لإدارة الدفاع، أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف من مسافة آمنة واتضح أنها طائرة تابعة لسلاح الجو النرويجي.


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