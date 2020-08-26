وأوضح المركز أن هذا القرار سيعمل على تسهيل عملية عبور الحدود أمام المشاركين في المسابقات الدولية بما في ذلك المشاركين في البطولات الرياضية للمحترفين.

وأشار إلى أنه تم منع الرياضيين الأجانب من دخول روسيا منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم رفع القيود في مايو الماضي أمام هؤلاء الذين وقعوا على عقود عمل مع مؤسسات روسية.