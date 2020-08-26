أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، رفع القيود المفروضة على دخول الرياضيين والمدربين الأجانب، وذكر المركز الصحفي للحكومة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، وقع على هذا القرار الذي بموجبه يحق للرياضيين والمدربين وأخصائيين التربية البدنية الأجانب دخول روسيا بتأشيرة عمل أو تأشيرة دخول لأسباب إنسانية.
وأوضح المركز أن هذا القرار سيعمل على تسهيل عملية عبور الحدود أمام المشاركين في المسابقات الدولية بما في ذلك المشاركين في البطولات الرياضية للمحترفين.
وأشار إلى أنه تم منع الرياضيين الأجانب من دخول روسيا منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وتم رفع القيود في مايو الماضي أمام هؤلاء الذين وقعوا على عقود عمل مع مؤسسات روسية.
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