وأضاف "إن الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه الأداة سيساعد على زيادة استقرار اقتصادات بلداننا وتقليل الاعتماد على سياسات الولايات المتحدة".. كما دعا نظراءه إلى استخدام بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمجموعة "بريكس" بشكل أكثر فاعلية.
يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس نحو 21 تريليون دولار، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض.