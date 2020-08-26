موسكو (أ ش أ)

دعا وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى زيادة التعاملات المالية بين الأعضاء بالعملات الوطنية على حساب الدولار، وقال مانتوروف - خلال اجتماع عبر الإنترنت عقد مؤخرا لوزراء في مجموعة "بريكس"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن التجارة بالعملات الوطنية تعد جانبا أساسيا من التعاون بين دول المجموعة الخمس، التي تسيطر على ثلث المنتجات الصناعية العالمية، وحصتها من التجارة العالمية تبلغ 17%".