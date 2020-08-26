اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:41 ص
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"ركلة خروف" تتسبب فى مصرع مسنة داخل حوش منزلها بالعسيرات فى سوهاج

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:23 ص
"ركلة خروف" تتسبب فى مصرع مسنة داخل حوش منزلها بالعسيرات فى سوهاج صورة أرشيفية _ جثة هامدة
سوهاج _ محمود مقبول

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لقيت مسنة مصرعها داخل حوش المنزل الخاص بها، وذلك عقب قيام خروف بركلها في رأسها، مما تسبب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
 
كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة مسنة داخل الحوش الخاص بتربية الأغنام الخاص بمنزلها عقب قيام خروج بركلها برأسها.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول المدعوه / ليلي أ ع ع 76 سنة ربة منزل وتقيم أولاد حمزة دائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزى " جثة هامدة ".
 
وبالانتقال وسؤال نجلها المدعو "م م أ" 49 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد والدته بحوش المنزل ركلتها رأس غنم مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
 
بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة. 
 
 

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