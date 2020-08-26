رئيس وزراء فرنسا: 2 مليار يورو مخصصة للثقافة فى خطة الإنعاش الاقتصادي

باريس أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، أن قطاع الثقافة سيستفيد من "تخصيص استثنائي" بقيمة مليارى يورو فى خطة الإنعاش الاقتصادى لبلاده.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية، وفقًا لما نقلته قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء ، إن قطاع الثقافة بالمعنى الواسع سيستفيد من هبة استثنائية قدرها 2 مليار يورو، وذلك فى إطار خطة التعافى بقيمة 100 مليار يورو التى سيتم الإعلان عنها فى 3 سبتمبر المقبل، موضحا أنه خيار سياسى لأن الثقافة نشاط اقتصادي.

وناشد كاستكس، المواطنين التوجه إلى المسرح ودور العرض (السينما)، مشيرا إلى أن ارتداء القناع (الكمامة) سيكون إلزاميا فى القاعات وذلك بموجب قرار من مجلس الدفاع والمطبق منذ أمس الثلاثاء .

وشدد رئيس الوزراء الفرنسى على ضرورة دعم القطاع الثقافي، داعيا الفرنسيين إلى التأقلم والتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، قد أعلن فى وقت سابق أن الحكومة أجلت العرض الذى كان مقررا أمس الثلاثاء، لخطة إنعاش الاقتصاد الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستيكس يريدان من الوزراء الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية التى تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات فى المتاجر، وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.

يشار إلى أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التى تنتظرها الشركات فى القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا فى وقتٍ يُخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء (كوفيد 19).