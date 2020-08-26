رئيس وزراء اليونان يؤكد على الأهمية السياسية الكبيرة للاتفاق البحرى مع مصر

كتب محمد عبد العظيم

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، أن الاتفاق البحرى مع مصر له أهمية سياسية كبيرة، قائلا: "سنحافظ على حقوقنا فى المتوسط وفقا لقانون البحار"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليونانى، اليوم الأربعاء، على التصديق على اتفاق ترسيم الحدود والمنطقة الاقتصادية، الذى تم توقيعه مع مصر في 6 أغسطس الماضي.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد وقع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة في السادس من أغسطس 2020 اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في ذلك الوقت، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.

وأكدت مصر الاتفاق مع اليونان يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.