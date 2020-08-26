ودعا رئيس الوزراء العراقي وزراء حكومته إلى لقاء نظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني، قائلًا: "إن التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح .. ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".