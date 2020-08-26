بغداد (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن إبعاد بلاده عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة الشعب العراقى، وأضاف الكاظمى - خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء "أن التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول".