اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:23 م
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رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح غدا فرع الهيئة الجديد بالحامول فى كفر الشيخ

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:05 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح غدا فرع الهيئة الجديد بالحامول فى كفر الشيخ هيئة قضايا الدولة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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يفتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، غدا الخميس، المقر الجديد لفرع الهيئة بمركز الحامول بكفر الشيخ، وقال المستشار السيد أبو كيلة نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع كفر الشيخ، إن افتتاح الفرع الجديد، يأتي سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة.

 

كما سيتم افتتاح الفرع الجديد بالحامول ليكون الفرع الثالث للهيئة بالمحافظة، مؤكداً أنه تم تجهيز الفرع بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين جنيه، ويخدم مراكز الحامول وبلطيم وبيلا والرياض، مما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي.

 

ويحضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 


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