رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ سوهاج سبل دعم الاستثمارات

كتب: محمد أسعد

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وجاء ذلك في ثالث جولاته ضمن برنامج زيارات محافظات الصعيد، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية القائمة واستيعاب الخطط التوسعية الجديدة للمستثمرين، وخلق مشروعات تنموية بصعيد مصر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات التنسيق والتعاون المشترك بينهما للإسراع فى اجراءات التيسير علي مستثمري المحافظة لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية أو تنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بتذليل أي صعوبات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية لنشاطها الإنتاجي أو الخدمي.

كما تطرقا إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلالها بما يتفق وأولويات الدولة المصرية في تلك الآونة.

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة سوهاج بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة.

وأكد "عبد الوهاب" أن الهدف من اللقاء تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة ولخططهم التوسعية، منوهًا إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتحديات التي قد تعترض المستثمرين تمهيدا لحلها بشكل عاجل وجذري.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن هناك توجها من قبل الهيئة لتدريب العاملين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظات، ومن بينها محافظة سوهاج بما يسهم في ارتفاع معدل رضاء المستثمرين والتيسير عليهم.

على صعيد متصل، قام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد مركز خدمات المستثمرين بسوهاج للوقوف علي احتياجات القائمين عليه، بما يضمن استمرار مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين على نحو يسهم في تحسن ترتيب مصر في تقارير الاستثمار الدولية، وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ختام زيارته تفقد "عبد الوهاب" عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بحي الكوثر، منها مصنع الكرتون ومصنع درينكو كولا ومصنع البلاستيك وقرية الأنوال، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم لها للحفاظ علي استمرار أنشطة هذه الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.