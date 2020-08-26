رئيس مياه المنوفية يتابع شفط تجمعات بمنطقة مستشفى القصر بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور محمد نجيب صالح ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عملية شفط تجمعات مياه موجودة بمنطقة سكنية أمام مستشفى القصر بشبين الكوم نتيجة حدوث كسر بقوائم الصرف الصحى الخاص بالعمارات ، وأدت إلى تراكم كميات كبيرة من المياه بالمنطقة .

وتوجه رئيس الشركة وبرفقته فريق عمل، وعدد من الفنيين والمشرفين، وسيارات شفط لإزالة أسباب الشكوى حتى تم الانتهاء منها.

وأشار ، إلى استعداد الشركة للمساهمة في حل المشكلة بالإتفاق مع الأهالي لتوفير مستلزمات الإصلاح بكل عمارة وتقوم الشركة بتركيبها حيث أنها وصلات خاصة بهم وغير تابعة للشركة.

وأكد حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم وشكواهم وسرعة حلها للحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية لقطاع مياة الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.