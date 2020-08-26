رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاءات وإحلال وتجديد المدارس للعام المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، شرق محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى إنشاءات وعمليات إحلال وتجديد عدد من المدارس بقرية العديسات قبل ومدينة الطود، وذلك قبيل بدء العام الدراسى المقبل 2020/2021 لخدمة طلبة وطالبات المدينة ومكافحة الكثافة الطلابية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يتابع أولاً باول برفقة المهندس محمود فراج أحمد من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، تنفيذ الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد مدرسة السادات الابتدائية بالمهيدات بقرية العديسات قبلي، حيث أوضح المهندس محمود فراج أنه مقرر انهاء العمل مع بدء العام الدارسي، وأن المدرسة تتكون من 5 أدوار بمعدل 6 فصول دراسية و2 فصل رياض أطفال، وغرفة مجالات وغرفة مشاهدة وغرفة مصادر وغرفة كمبيوتر ومكتبة، كما يجرى استئناف أعمال تنفيذ مدرسة الطود الزراعيه بمدينة الطود.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أنه جارى استئناف أعمال تنفيذ مدرسة الطود الزراعية والمقرر بدأ العمل الأسبوع المقبل، بمساحة 20 فدانا وتتكون من مبنى للفصول الدراسية بمعدل 32 فصل و15ملحق كمعمل ألبان وتربيه منحلية وتربية حيوانات وصوب زجاحية وصوب خشبيه وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر وجراج للسيارات ومصلى.

وفى نفس السياق تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، آخر التطورات الإنشائية والتجهيزات بعدد من المنشآت الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمدينة الطود، حيث تابع رفع كفاءة المدينة الشبابية بالطود ومركز شباب الحسينات ومركز شباب الزهراء ومركز شباب المستقبل والملعب المفتوح بنجع مكي، وذلك لتذليل أي عقبات تعوق ممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وذلك تزامناً مع التجهيز لعودة قطار الشباب في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم افتتاح ملعب الحسينات وملعب الزهراء قريبا، وشدد على سرعة الانتهاء من إجراءات اشهار مركز شباب المستقبل ليكون في خدمة شباب الطود في أقرب وقت ممكن، ما تمت متابعة اعمال التطورات الإنشائية لملاعب كلاََ من مركز شباب الزهراء، ومركز شباب الحسينات، موضحاََ أن هذه التطويرات لمراكز الشباب لا تشمل فقط البنية التحتية الإنشائية فقط بل تمتد أيضا إلى تطوير الأنشطة، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية.



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاءات وإحلال وتجديد المدارس (1)



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاءات وإحلال وتجديد المدارس (2)



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاءات وإحلال وتجديد المدارس (3)



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاءات وإحلال وتجديد المدارس (4)



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاءات وإحلال وتجديد المدارس (5)