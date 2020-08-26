رئيس شركة المياه بسيناء يعلن تشغيل محطة تحليه مياه البحر بالريسة تجريبيا

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء ،أعمال التشغيل التجريبى والاستعداد لإنتاج المياه خلال الساعات القليلة القادمة بمحطة تحلية مياه البحر بالريسة بمدينة العريش.

وأوضح البيان أن المحطة التى عمل بطاقة إنتاجية 5000 مكعب فى اليوم ، ورافقه خلال الزيارة المهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة ، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء، والمهندس طارق الباز عن المكتب الإستشارى للمشروع.

وسبق وأعلنت شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء ، أنه فى إطار الزيارة التفقدية التى يقوم بها اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمحطات و روافع المياه بقطاع جنوب سيناء ، قام بتفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر طاقة 30 ألف م3 /يوم، بإجمالى حجم تمويل يقارب 600 مليون جنيه ، وكذا المقر الإدارى لمنطقة رأس سدر .

كما تم خلال الزيارة متابعة حسن سير وانتظام العمل و متابعة معدلات التحصيل الخاصة بالمنطقة خاصة فى ظل ما تشهده البلاد حاليا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستمع رئيس الشركة لوجهات النظر المختلفة للعاملين بالمنطقة وبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم لدفع الفواتير او الاستفسار عن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.