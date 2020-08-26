اليوم السابع
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رئيس جهاز أكتوبر: تنفيذ مركز شباب على مساحة 4.8 فدان لخدمة جنوب الأحياء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:49 ص
رئيس جهاز أكتوبر: تنفيذ مركز شباب على مساحة 4.8 فدان لخدمة جنوب الأحياء مركز شباب
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه يتم تنفيذ مركز شباب على مساحة 4.8 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة، بنسبة إنجاز تخطت 85% وبتكلفة تقدر بـ11 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالى، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار توفير جميع الخدمات المختلفة بالمدينة.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن المشروع يُعد إضافة كبيرة للمدينة ويوجد بالمبنى الاجتماعى بالمشروع صالات متعددة الأغراض وقاعات لتقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية لشغل أوقات فراغ الشباب فى أعمال مفيدة، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير كل المنشآت الشبابية والرياضية، بجانب أن المركز يتسم بأنه لجميع أفراد الأسرة المصرية، وهو أكبر ملتقى للعائلات فى منطقة جنوب الأحياء بالمدينة.
 
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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

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