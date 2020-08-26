رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معامل بكلية العلوم بعد تطويرها بـ4.6 مليون جنيه

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ، يرافقه الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم ، مبنى المعامل بكلية العلوم، ومعمل الحاسب الآلى، ووحدة الميكرسكوب الالكترونى الماسح.

وأوضحت الدكتورة أمانى إسماعيل عميد الكلية ، أن مبنى المعامل مكون من 12 معمل بحثى يضم 3 معامل متميزة وهى (مركز المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات ، بالتعاون مع جامعة تشابمان الأمريكية، معمل الطحالب الضارة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، مركز الحاسبات الكمية بالتعاون مع جامعة وارسو بولندا، وأوضحت أن معمل الحاسب الآلى يخدم كلية الحاسبات وطلاب كلية العلوم ويتم إستخدامه فى تعيين نسبة الاقتباس للأبحاث لمقررات ربيع 2020 بينما وحدة الميكروسكوب الالكترونى الماسح تأتى ضمن مشروع تطوير المعامل بتكلفة 4.600 مليون جنيه.

حضر الافتتاح الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى السابق والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى المعامل بكلية العلوم

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى المعامل بكلية العلوم

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مبنى المعامل بكلية العلوم