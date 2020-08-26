رئيس الوزراء الفرنسى يعترف بفشل تطبيق StopCovid فى مكافحة كورونا

كتب : أحمد علوى

اعترف رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس فى لقائه اليوم الأربعاء، على قناة فرانس إنتر بأن تطبيق StopCovid الفرنسى لتتبع جهات الاتصال ومحاولة تتبع المرضى وتواصلهم لم يقم بالنتائج المأمولة فى مكافحة فيروس كورونا.

وأشار كاستيكس إلى أن التطبيق ليس الأداة الرئيسية فى مكافحة فيروس كورونا، مضيفا: "بعد تطبيقه فقد علمنا أن اختبار مثل هذه الأدوات فى حالة هذا الوباء سيكون صعبًا بشكل خاص ولسنا الدولة الوحيدة التى تقدم نفس الملاحظة".

وتابع جان كاستيكس: كان من المقرر أن يسمح StopCovid بتحذير مستخدميه إذا مروا مؤخرًا على بعد متر من مستخدم آخر اكتشف نفسه مصابًا بفيروس كورونا، وتم تنزيله 2.3 مليون مرة.

ووفقًا لإحصاء حديث من المديرية العامة للصحة (DGS) ، تم تنزيل StopCovid 2.3 مليون مرة وأبلغ حوالى 1500 شخص عن تشخيص إيجابي.

عندما تم إطلاق التطبيق ، تعرض التطبيق لانتقادات من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات والمحامين، الذين رأوا أنه خطوة أولى نحو مجتمع المراقبة " حيث يتم تتبع أعمالنا بشكل دائم بواسطة الأنظمة الآلية."

وتم تطوير StopCovid تحت إشراف معهد أبحاث علوم الكمبيوتر الفرنسى Inria بمساعدة مطورين من شركات خاصة مثل Orange وCapgemini.