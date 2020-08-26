رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى جولة بمحافظة سوهاج اليوم

سوهاج ـ محمود مقبول

يستقبل اللواء طارق الفقى، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ويرافق رئيس الهيئة في جولته بمحافظة سوهاج رئيس قطاع المناطق الحرة، ورئيس قطاع خدمات الاستثمار"مركز خدمات المستثمرين"ورئيس الادارة المركزية للخدمات الأمنية.

ومن المتوقع أن يستهل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة جولته اليوم بمحافظة سوهاج بعقد لقاء خاص مع اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم ونائبه الدكتور أحمد القاضي، يعقب هذا اللقاء لقاء مع عدد كبير من المستثمرين بمحافظة سوهاج، وذلك للتعرف على احتياجاهم ومناقشة المعوقات التى تواجههم فى الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة وكيفية التغلب عليها.

ويستكمل رئيس الهيئة جولته بالمحافظة بزيارة مركز خدمات الاستثمار يعقبه زيارة المنطقة الصناعية بحي الكوثر، وتفقد مصانع الكرتون والبلاستيك وقرية الأنوال.