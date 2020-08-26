اليوم السابع
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رئيس "الاستثمار" يرفع مذكرة لرئيس الوزراء عن التحديات التى تواجه سوهاج.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:03 م
رئيس "الاستثمار" يرفع مذكرة لرئيس الوزراء عن التحديات التى تواجه سوهاج.. صور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
سوهاج - محمود مقبول

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التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم بمكتبه، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في ثالث جولاته ضمن برنامج زيارات محافظات الصعيد، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية القائمة واستيعاب الخطط التوسعية الجديدة للمستثمرين وخلق مشروعات تنموية بصعيد مصر.

 

بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية التنسيق والتعاون المشترك بينهما تسريعًا لأي إجراءات من شأنها التيسير على مستثمري المحافظة لتدشين مشروعاتهم الاستثمارية أو تنفيذ خططهم التوسعية، وكذلك فيما يتعلق بحل أي تحديات قد تطرأ خلال استئناف المشروعات الاستثمارية لنشاطها الإنتاجي أو الخدمي.

 

كما تطرقا إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمخططات الاستثمارية لها وإمكانية استغلالها بما يتفق و أولويات الدولة المصرية في تلك الآونة.

 

في السياق ذاته، عقد المستشار محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بديوان عام محافظة سوهاج بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة.

 

وأكد "عبد الوهاب" أن الهدف من اللقاء تقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة و خططهم التوسعية، منوهًا إلى أنه يتم رفع مذكرة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالتحديات التي قد تعترض المستثمرين تمهيدا لحلها بشكل عاجل وجذري.

 

كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه هناك توجه من قبل الهيئة لتدريب العاملين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظات من بينها محافظة سوهاج بما يسهم في ارتفاع معدل رضا المستثمرين والتيسير عليهم.

 

على صعيد متصل، قام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد مركز خدمات المستثمرين بسوهاج للوقوف على احتياجات القائمين عليه بما يضمن استمرار مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للسادة المستثمرين على نحو يسهم في تحسن ترتيب مصر في تقارير الاستثمار الدولية، وخلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

كما تفقد "عبد الوهاب" عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بحي الكوثر منها الشركة العربية لصناعة الكرتون، والشركة المصرية لصناعة المواد الغذائية والمواد الغازية، ومصنع الاهرام لصناعة البلاستيك، وقرية الأنوال، حيث وجه بتقديم كل سبل الدعم اللازم للحفاظ على استمرار أنشطة هذه الكيانات والاستجابة لخطط توسعاتها المستقبلية.

 

واختتم زيارته بتفقد عدد من المواقع التي تمثل فرصا استثمارية بالمحافظة لبحث الاستغلال الأمثل لتلك المواقع بما يعود بالنفع على محافظة سوهاج، ومن تلك المواقع ممشى الكورنيش الشرقي، والكورنيش الغربي، و استراحة كبار الزوار، والموقع المقترح لإقامة سوق مدينة ناصر خلف معهد إعداد القادة، وموقع أرض مزرعة السجن بحي غرب، وميدان العارف بالله بعد تطويره . 

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