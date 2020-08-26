اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس أمازون.. أول شخص فى العالم تزيد ثروته عن 200 مليار دولار

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:41 ص
رئيس أمازون.. أول شخص فى العالم تزيد ثروته عن 200 مليار دولار جيف بيزوس أغنى رجل فى العالم
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبح أغنى رجل فى العالم، جيف بيزوس، أول شخص فى العالم تزيد ثروته على 200 مليار دولار، وجاء ذلك بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية، التى تتابع أحجام ثروات المليارديرات فى العالم، بحسب"روسيا اليوم".

 

 

واللافت إلى أن ثروة بيزوس، مدير ومؤسس شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، تجاوزت 200 مليار دولار لفترة وجيزة، حيث فشل الملياردير فى الحصول طويلا على موطئ قدم عند هذه العلامة.

 

وأشارت "فوربس" إلى أن بيزوس أنهى يوم أمس الثلاثاء بثروة تبلغ 199.7 مليار دولار، وهذا بحد ذاته يعد مستوى قياسيا للملياردير.

 

ويعود ذلك لتذبذب سعر سهم "أمازون"، والجدير ذكره أن سهم "أمازون" ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجارى على خلفية أزمة كورونا.

 

وأنهى السهم تعاملات الثلاثاء على زيادة نسبتها 1.18% عند 3346.49 دولار للسهم الواحد، وفى ظل ذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.68 تريليون دولار.

 

ووفقا لبيانات المجلة الأمريكية فإن جيف بيزوس يمتلك 11.1% من أسهم شركة "أمازون".

 


رئيس أمازون

أغنى رجل فى العالم

200 مليار دولار

جيف بيزوس

مجلة فوربس الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة