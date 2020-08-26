دراسة صادمة: السمنة تزيد خطر الوفاة بكورونا حوالى 50% وتقلل فاعلية اللقاح

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن دراسة شاملة اعتمدت على استخدام البيانات العالمية، وجدت أن السمنة تزيد خطر الموت من كوفيد 19 بحوالى 50%، وربما تجعل اللقاح ضد المرض أقل فاعلية.

وحذر البحث الذى أجراء مجموعة رائدة من الخبراء العالميين، من أن المخاطر لمن يعانون من السمنة أكبر بكثير عما كان يعتقد من قبل.

وتوقعت الصحيفة، أن هذه الدراسة التى تم إجرائها بتكليف من البنك الدولى، ستبدأ من الضغط على الحكومات لمعالجة السمنة، بما فى ذلك فى بريطانيا حيث وضع رئيس الحكومة بوريس جونسون نفسه على رأس حملة لتقليل أوزان البريطانيين.

والدراسة التى أجرتها جامعة نورث كارولينا فى تشابل هيل، وجدت أن من يعانون من السمنة، ويتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 30، فى خطر أكبر من كورونا بكل الطرق، فخطر انتهائهم فى مستشفى مصابين بكوفيد 19 تزداد بنسبة 113%، وهم الأكثر احتمالا للذهاب إلى العناية المركزة بنسبة 74%، وخطر أكبر للوفاة بنسبة 48% من الفيروس.

وقاد الدراسة البروفيسور بارى بوبكين، من قسم التغذية بكلية جيلينجز العالمية للصحة العامة فى جامعة كارولينا الشمالية، والذى قال للجارديان إنه شعر بالصدمة من هذه النتائج. فخطر الوفاة من كوفيد لأشخاص الذين يعانون من السمنة أعلى بكثير عما كان يعتقد أى شخص من قبل.

وقال بوبكين إنه هذا تأثير كبير للغاية بالنسبة له، فهذه زيادة بنسبة 50% بشكل اساسى، وهو عالى بشكل مخيف، وأعلى بكثير مما كان يتوقع. وقال إن نسبة الانتقال للمستشفى لمن يعانون من السمنة تضاعف، ليصل إلى 113%. وكذلك الحال بالنسبة لدخول العناية المركزة أو الوفاة.