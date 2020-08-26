حملة تفتيش توصى بإغلاق 11 منشأة تجارية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، الأربعاء، حملة تفتيش موسعة لمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية والسلامة المهنية، بالاشتراك مع الطب البيطرى والتموين أسوان والصحة وجهاز حماية المستهلك بأسوان، وأوصت بإغلاق 11 منشأة تجارية بنطاق المدينة.

وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، إن الحملات أسفرت عن تحرير ٩ إنذارات لعدد من المنشات التجارية لعدم إنهاء إجراءات تراخيص ونشاط وتحرير ١٥ إنذار اشتراطات بيئية والتوصية بإغلاق ١١ منشأه تجارية، مضيفاً خلال بيان صحفى، أنه تم أيضا إعدام ٥٠ كيلوا أغذية ولحوم متنوعة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لإزالة التعديات على أرض الدولة وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٥ قرار إزالة إدارى بإجمالى ٥٠٠٠ متر مربع وتنفيذ ١٦ قرار إزالة إدارى "تند" غير مرخصة بالمول الثانى بحى الصداقة الجديدة.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شدد على تنفيذ التوجيهات الخاصة باستمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية من خلال التنسيق مع مديرية أمن أسوان.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 1216 حالة تعد منها 637 حالة تعد قام المتعدون بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن الموجة الـ 16 شهدت بدءاً من 8 يوليو الماضى وحتى الآن إزالة 170 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 135 ألف و962 م2، بجانب إزالة 70 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 4,5 فدان، لافتاً إلى أنه في هذا السياق تم اليوم تنفيذ 25 قرار إزالة بإجمالى مساحة 13 ألف و 500 متر مربع بمناطق خلف المسلة الناقصة وشرق عمارات التجاريين داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.