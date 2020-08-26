حملات إزالة رمال تعترض مسارات الطرق وفتحها أمام حركة السير بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، حملات إزالة ورفع الرمال من على مسارات الطرق ، وفتحها أمام حركة السير بشكل أمن.

وقال اللواء أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة فى بيان له ، أن عمليات رفع وإزالة الرمال وفتح الطرق تتم تحت إشراف المهندس أحمد نايل نور الدين، مدير إدارة الحملة الميكانيكية، لافتا إنه تم دفع لودر المجلس لإزالة الرمال المتحركة الكثيفة على طريق الحسنة القسيمة لتسهيل الحركة على الطريق وحفاظا على أرواح المواطنين٠

أضاف أنه تم خلال يوم أمس تسجيل رفع أكثر من 500 متر رمال من على الطريق، ولاتزال عمليات رفع الرمال متواصلة.

وكان مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء أعلن تشكيل لجنة متابعة للتأكد من التزام العاملين فى مواقع العمل والإنشاءات بإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا .

وأعلن المجلس أنه بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وخاصة ارتداء الكمامات للعاملين فى جميع الشركات بالمدينة، كلف اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مجلس ومدينة الحسنة لجنة للمرور على جميع مواقع الشركات بالمدينة الإنشائية الإنتاجية .

ترأس اللجنة من وليد أمين عبد الحميد . سكرتير عام المجلس والمدينة ، والمهندس محمد أحمد لافى بالإدارة الهندسية، ومحمد السيد مدير الشؤون القانونية، حسام ماهر عضو متابع، وتم المرور على موقع الحسنة للتعليم الثانوي، وهو إنشاء جديد تابع هيئة الأبنية التعليمية، وتبين عدم ارتداء العاملين بالموقع الكمامات ، وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الاحترازية ، كما تم المرور على موقع الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وتبين ارتداء جميع العاملين بالموقع للكمامات ، وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الاحترازية، والمرور على موقع رفع كفاءة إدارة الحسنة الاجتماعية، تنفيذ جهاز تعمير سيناء، و تبين عدم إرتداء العاملين بالموقع للكمامات وتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة .

وأوضح البيان ان مرور اللجنة يأتى ضمن المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة الجميع .

إزالة الرمال من الطرق بمركز الحسنة

إزالة الرمال من الطرق بمركز الحسنة

إزالة الرمال من الطرق بمركز الحسنة

إزالة الرمال من الطرق بمركز الحسنة