اليوم السابع
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حسن نصر الله يعلق على قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحزب الله

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:04 م
حسن نصر الله يعلق على قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحزب الله حسن نصر الله - حزب الله
رويترز

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قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، إن ما حدث في جنوب لبنان أمس الثلاثاء "أمر مهم وحساس"، في إشارة على ما يبدو إلى الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية.
 
وقال نصر الله في كلمة عبر قناة المنار التلفزيونية اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه المزيد ليقوله بخصوص الحادث في الوقت الحالي، لكنه يعتزم التعليق عليه لاحقا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع لجماعة حزب الله فى وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

حسن نصر الله

إسرائيل

حزب الله

لبنان

جنوب لبنان

قصف عسكري

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