اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:58 م
خالد صلاح
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حريق فى مستودعات بمكة و عزل المنطقة منعا للإنتشار.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:48 م
حريق فى مستودعات بمكة و عزل المنطقة منعا للإنتشار.. صور حريق مستودعات مكة
وكالات

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 كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، عن تطورات الحريق الذي اندلع بعدد من المستودعات بحي المحجر.

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ووفقا لما أوردته صحيفة عاجل السعودية، قال القرنى، إن مركز العمليات الامنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (15:09) يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مستودع، مضيفا أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم.

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وأوضح متحدث الدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه بالوصول اتضح ان الحادث عبارة عن حريق بعدد من المستودعات؛ حيث عملت الفرق على عزل منطقة الحادث منعًا لانتشار الحريق للمواقع المجاورة وما زالت الفرق تعمل على إخماد الحريق بشكل تام.

وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع، ولم تسجل إصابات.

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