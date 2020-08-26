حديث بومبيو لمؤتمر الحزب الجمهورى من القدس يثير انتقادا ويفتح تحقيقا..أعرف القصة

واشنطن (رويترز)

أثنى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو على سجل الرئيس دونالد ترامب، على ساحة السياسة الخارجية فى كلمة وجهها للمؤتمر العام للحزب الجمهورى وانتقدها الديمقراطيون معتبرين أنها انتهاك للبروتوكول وربما للقانون.

وتحدث بومبيو، الذى يُعتقد على نطاق واسع أن لديه تطلعات رئاسية، فى مقطع فيديو أمس الثلاثاء من على سطح مبنى فى القدس خلال زيارة رسمية، وقال إن الرئيس كشف "العداء الضاري" من جانب الحزب الشيوعى الصينى ودحر فى الوقت ذاته مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية وقلّص تهديد كوريا الشمالية.

وحتى قبل أن يوجه كلمته، انهالت سهام المنتقدين على بومبيو قائلين إنه خالف بروتوكولا متعارفا عليه منذ عقود بعدم استخدام المنصب الذى يتم شغله بالتعيين لأغراض حزبية.

وأعلن رئيس لجنة فرعية فى مجلس النواب الأمريكى الذى يهيمن عليه الديمقراطيون أمس الثلاثاء عن تحقيق فيما إذا كان ظهور بومبيو يخالف القانون والقواعد الاتحادية.

وقال واكين كاسترو رئيس اللجنة الفرعية للرقابة التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فى بيان "أظهرت إدارة ترامب ووزير الخارجية بومبيو ازدراء صارخا ليس فقط للأخلاقيات الأساسية، ولكن أيضا رغبة سافرة فى انتهاك القانون الاتحادى لتحقيق مكاسب سياسية".

وفى رسالة إلى ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية، قال كاسترو إن ظهور بومبيو كان "شديد الغرابة وغير مسبوق على الأرجح... وربما غير قانونى أيضا".

وقال مسؤول فى وزارة الخارجية لمراسل صحفى فى رحلة بومبيو إن الوزير كان يظهر بصفته الشخصية ولم يستعن فى الأمر بموظفين فى الوزارة ولا بمواردها.