حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة كيلو من مخدر الفودو فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة المطرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو من مخدر الفودو، بعد ضبطه على يد رجال مباحث قسم شرطة المطرية، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط كمية من مخدر الفودو "وزنت واحد كيلو جرام"، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وهاتف محمول، بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بهدف الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.