حبس عاطل قبل ترويجه مخدر الهيروين على عملائه فى حلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائه فى منطقة حلوان، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت حملة أمنية لرجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط عاطل له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة حلوان ،وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين المخدر وزنت 120 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.