حبس المتهم بقتل والده بعصا خشبية فى مدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم بقتل والده بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شاب قتل والده بعد التعدى عليه بعصا خشبية بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة بدر، بلاغا من الاهالي يفيد بوجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لرجل به جرح بالرأس، ودلت التحريات ٱن مشادة كلامية وقعت بين الضحية ونجله، وقام علي إثرها ابنه المتهم بضربه بعصا خشبية علي رأسه.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث بدر، من القبض علي المتهم وبمناقشته اعترف بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر، وأن المجني عليه اعتدي عليه بطوبة في رأسه فاستل عصا خشبية، وضربة علي رأسه كنوع من الدفاع عن نفسه ولم يقصد قتله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.