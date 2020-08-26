جيش الكونغو : ميليشيا إسلامية قتلت 20 فى الشرق

رويترز

قال جيش الكونغو ومسؤول محلي إن متشددين إسلاميين قتلوا 20 على الأقل في هجمات على ثلاث قرى في شرق البلاد.

وقتلت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية منذ أكثر من ثلاثة عقود، أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

واكتشف الجيش والسلطات المحلية ضحايا المجزرة الأخيرة اليوم الأربعاء في قرى مابسانا ومايتيكي وسايوني على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مدينة بيني.

وتأتي عمليات القتل بعد ثلاثة أيام فقط من غارة مماثلة خلفت 13 قتيلا.

وفي أواخر العام الماضي، شن جيش الكونجو عملية واسعة النطاق ضد القوات الديمقراطية المتحالفة، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المدنيين تقول الأمم المتحدة إنها قد تشكل جرائم حرب.

ودفع غياب الأمن مئات الآلاف إلى الفرار من بيوتهم وتسبب في تعقيد جهود الكونجو في مكافحة جائحة مرض كوفيد-19.