اليوم السابع
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جريمة فى شهر العسل.. عروس تسم زوجها بمساعدة عشيقها بحلقة جديدة من ساعة شيطان

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:50 م
جريمة فى شهر العسل.. عروس تسم زوجها بمساعدة عشيقها بحلقة جديدة من ساعة شيطان ساعة شيطان
كتب محمود عبد الراضي

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يقدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها مقتل عريس على يد زوجته في شهر العسل بكرداسة شمال محافظة الجيزة لاستضافة عشيقها على فراش الزوجية.

ويعرض البرنامج لقاء مع والدة القتيل التي تروي أسرار اللحظات الاخيرة في حياة ابنها، وكيف فقدته بسبب خيانة زوجته بالرغم من أنه لم يمر على زواجهما سوى أيام، وصولاً للقبض عليها وصدور حكم ضدها بالإعدام.

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.

ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.

ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طلبية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهائه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.

 

 


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