جامعة كمبردج تتطلع لإجراء تجارب على لقاح فيروس كورونا فى الخريف

لندن (رويترز)

قالت جامعة كمبردج، اليوم الأربعاء، إنها تهدف إلى إجراء تجارب سريرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا فى الخريف بعد أن حصلت على تمويل من الحكومة البريطانية قدره 1.9 مليون إسترلينى (2.5 مليون دولار أمريكي).

وقال العلماء الذين يعكفون على تطوير اللقاح إن منهجهم الذى يستخدم التسلسل الجينى لكل فيروسات كورونا المعروفة لشحذ الاستجابة المناعية قد يساعد على تجنب الآثار الضارة للاستجابة المناعية للالتهابات الشديدة.

وذكر جوناثان هيني، رئيس معمل الفيروسات الحيوانية المنشأ فى جامعة كمبردج "نبحث عن نقاط ضعف... فى الفيروس يمكننا استخدامها لتطوير اللقاح لتوجيه الاستجابة المناعية فى الاتجاه الصحيح".

وأضاف "فى النهاية نتطلع إلى صنع لقاح لن يقدم حماية من فيروس سارس-كوف-2 وحسب وإنما أيضا من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة التى قد تنتقل من الحيوانات إلى البشر".

ولم تثبت التجارب السريرية بعد فاعلية أى لقاح لفيروس كورونا الذى يسبب مرض كوفيد-19 رغم أن 30 لقاحا تستخدم مجموعة مختلفة من التقنيات تخضع بالفعل لتجارب على البشر.