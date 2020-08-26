جامعة طنطا تعلن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الحقوق.. السبت المقبل

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من يوم السبت 29 اغسطس الجارى وحتى الخميس 3 سبتمبر المقبل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأوضح الدكتور مجدى سبع، أنه وفقاً للجدول الزمنى للترشيح تم تخصيص يوم السبت 5 سبتمبر 2020 لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة فى تلقى الطعون اعتباراً من الأحد 6 سبتمبر حتى الاثنين 7 سبتمبر ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، فى حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائى يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه يشترط فى المتقدم للترشيح لشغل المنصب أن يكون أستاذ عاملاً بالكلية فى تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محوه أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أى منصب حزبى وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، على ان يقدم من يرغب فى الترشيح عدد (7) ملفات (أصل + 6 نسخ ) يحتوى كل ملف على الاتى طلب الترشيح ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ، والسيرة الذاتية على مسئولية المتقدم ، وكافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمى والادارى الموضح فى السيرة الذاتية بما فى ذلك المناصب التى تولاها والجوائز التى حصل عليها، والابحاث والدراسات التى أعدها أو شارك فيها ، وخطة العمل الخاصة بالمرشح مبيناً بها أوجه التطوير وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير.