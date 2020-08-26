اليوم السابع
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جامعة سوهاج تشارك فى ملتقى التوظيف الافتراضى الأول للجامعات المصرية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:27 م
جامعة سوهاج تشارك فى ملتقى التوظيف الافتراضى الأول للجامعات المصرية الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، عن مشاركة مركز التطوير المهنى بالجامعة فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول للجامعات المصرية ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ودعم رؤساء عشر جامعات ، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020 .

وقال "عزيز"، إن ملتقى التوظيف الافتراضى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى هو أول ملتقى افتراضى مجمع للجامعات المصرية الحكومية، ويشارك به نخبه من اصحاب الاعمال، حيث يستهدف الطلاب والخريجين من جميع المجالات والتخصصات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة وسعيها للتحديث والتطوير لخدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل، وذلك عن طريق تبنى كافة الطرق والوسائل الجديدة والحديثة لخدمه الطلاب والخريجين فى ظل تلك الازمة العالمية التى تتطلب حلول غير تقليدية.

وأضاف الدكتور سيد جبريل مدير المركز أن ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 يعتبر حدثا افتراضبا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجى الجامعات فى بيئة افتراضية يستخدمون من خلالها غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. 

 

 


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