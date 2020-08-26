جامعة حلوان تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس عن مهارات العرض والتقديم

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان العرض الفعال، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، حاضر فى الدورة الدكتورالحسين ادهم بشير أستاذ مساعد الجيوفيزياء التعليمية بكلية العلوم.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف الدورة إلى ممارسة قواعد وفنون ومهارات العرض والتقديم بفاعلية، وفهم ومعرفة مفاهيم علم وفن الإلقاء الحديثة، ومواصفات المتحدث المتميز، بجانب التدرب على الخطوات العملية لفن التأليف وإعداد مادة الحديث والتحضير، ودراسة و التعرف على أنماط المستمعين الشخصية وكيفية التحدث والإلقاء لكل نمط، بالإضافة إلى تنمية قدرة عضو هيئة التدريس على التخطيط والتحليل للجمهور بشكل علمي وعملي.

وتكمن أهمية الدورة في اكساب عضو هيئة التدريس معرفة طرق ونماذج ترتيب وإعداد قاعة المحاضرات، وإعداد وسائل الإيضاح المستخدمة، ومهارات الإلقاء والتأثير وتفعيل الإيماءات والتدرب على نبرات الصوت والتعرف على أسرار نجاح المشاهير من خلال مقاطع الفيديو في العوامل التالية:

الإيماءات ولغة الجسد، نبرات الصوت، فن الوقفات، والحركة على المسرح، بجانب تنمية وترسيخ القناعات الأساسية لنجاح المتحدث المتميز، وتطوير قدراته الذاتية، وتزويد عضو هيئة التدريس بأدوات ونماذج التقييم الذاتي لأدائه، والتعرف على أبرز الأخطاء العالمية الشائعة في الإلقاء.

كما تضمنت عدد من المحاور، وهى مفهوم مهارات العرض والتقديم والأركان الرئيسية، ونموذج التواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى مميزات المتحدث الفعال، ونموذج البرنامج FLYING الاحترافى فى مهارات العرض والتقديم، وفن تحليل الجمهور وقواعده والأسئلة المتبعة للتحليل، وقواعد تحديد أهداف الإلقاء والتحدث، والتخطيط لإدارة وقت العرض والتقديم، وفن التأليف وإعداد المادة والمحتوى، وأيضاً إعداد قاعة المحاضرات، أسرار إعداد وسائل العرض، وصناعة المقدمة المتميزة، وطرق كسر الحواجز وتشجيع المشاركة.

كذلك تضمنت عرض أسباب اهتزاز الثقة والخوف، وكيفية بناءها والانتصار وفن التمكن وصقل المهارة، وأسس بناء وتقديم صلب الموضوع، وفن تفعيل الايماءات والنبرات الصوتية وقوة الكلمات، وأسس التحرك على المسرح، وفن إدارة النقاش والحوار، بالإضافة إلى تهيئة الجمهور للختام، وفن إدارة الأسئلة، والتعامل مع أصحاب المشاكل، وفن وطرق الختام المؤثر والانتهاء، والتقييم والتحسين المستمر للوسائل و الأساليب التدريبية، والمحاضرات النظرية، والمناقشة والحوار، والتمارين والحالات العملية، والألعاب والأفلام التدريبية، والتطبيق العملي أمام المجموعة والمدرب، وأساليب تقديم العروض.