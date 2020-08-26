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جامعة المنوفية تعتمد نتيجة بكالوريوس التربية والهندسة والفرقة الرابعة بالحاسبات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:23 م
جامعة المنوفية تعتمد نتيجة بكالوريوس التربية والهندسة والفرقة الرابعة بالحاسبات الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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إعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بكالوريوس كلية التربية بشبين الكوم، وذلك لدور مايو 2020 بنسبة نجاح 88,32%.

وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية،فى بيان له، أن نسبة النجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 75%، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الإنجليزية 92,79، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الفرنسية 95,29%، وبلغ نتيجة قسم التاريخ 85,26%.

وأضاف عميد كلية التربية، أن نسبة نجاح قسم الجغرافيا 89,77%، وقسم الرياضيات 80,36%، فيما بلغت نسبة النجاح فى قسم البيولوجى88,46%، وبلغ قسم الكيمياء 85,20%، أما قسم الفيزياء 83,65%.

وبلغت نسب النجاح بالتعليم الأساسى شعبة اللغة العربية 77,19%، وفِى الغة الإنجليزية 86,67%، ومواد اجتماعية 96,91%، والرياضيات 66,67%، وقسم العلوم 86,53%، وفى الطفولة بلغت 94,15%، وقسم الزراعى 77,42%.

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 71،7 %

وأعلن الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية 85،71%قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 92،74% وقسم هندسة وعلوم الحاسبات 86،36%

 

إعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات دور مايو 2020 بنسبة نجاح 79،54 % .

وأعلن الدكتور عربى كشك عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم تكنولوجيا المعلومات بلغت 77،39% قسم علوم الحاسب 77،42%قسم نظم المعلومات 83،755 قسم بحوث العمليات 85،72%.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد إعتمد نتيجة بكالوريوس كلية التربية بشبين الكوم، وذلك لدور مايو 2020 بنسبة نجاح 88,32%.

وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 75%، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الإنجليزية 92,79، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الفرنسية 95,29%، وبلغ نتيجة قسم التاريخ 85,26%.

وأضاف عميد كلية التربية، أن نسبة نجاح قسم الجغرافيا 89,77%، وقسم الرياضيات 80,36%، فيما بلغت نسبة النجاح فى قسم البيولوجى88,46%، وبلغ قسم الكيمياء 85,20%، أما قسم الفيزياء 83,65%.

وبلغت نسب النجاح بالتعليم الأساسى شعبة اللغة العربية 77,19%، وفِى الغة الإنجليزية 86,67%، ومواد اجتماعية 96,91%، والرياضيات 66,67%، وقسم العلوم 86,53%، وفى الطفولة بلغت 94,15%، وقسم الزراعى 77,42%.

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 71،7 %

وأعلن الدكتور أيمن السيد عميره عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية 85،71%قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 92،74% وقسم هندسة وعلوم الحاسبات 86،36%

 

 


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نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الحاسبات والمعلومات

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