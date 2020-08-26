اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:30 م
خالد صلاح
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تواصل تلقى طلبات جدية التصالح بمخالفات البناء ودفع رسوم الجدية ببورسعيد

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:22 م
تواصل تلقى طلبات جدية التصالح بمخالفات البناء ودفع رسوم الجدية ببورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء جميع أيام الأسبوع، لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، تسهيلًا على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وطالب محافظ بورسعيد كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالأحياء على مستوى المحافظة.


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