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تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالجامعات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:30 ص
تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالجامعات تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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تنتهى اليوم الأربعاء، عمليات تسجيل رغبات طلاب السنوات النهائية بالمرحلة الأولى للتنسيق للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالى، ويستمر إتاحة موقع التنسيق فى إجراء عمليات تعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق حتى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء .

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أمس الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.



 


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