اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. فتح باب تسجيل الرغبات الأسبوع المقبل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:15 م
تنسيق المرحلة الثانية 2020 .. فتح باب تسجيل الرغبات الأسبوع المقبل تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنسيق المرحلة الثانية 2020 ينطلق عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق المقرر إعلانها مطلع الأسبوع المقبل. كان وزير التعليم العالى قال إنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها وذلك خلال 3 أيام من انتهاء التسجيل، ثم إعلان بدء المرحلة الثانية بنفس اليوم.
 
وانطلاقا مما سبق من المتوقع إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق فى مطلع الأسبوع المقبل وبالتالى تنطلق المرحلة الثانية للتنسيق.

كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً  غد الخميس الموافق 27/8/2020.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم  حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.
 
وتهيب الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

تنسيق المرحلة الثانية 2020

المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الكليات 2020

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق

تنسيق الجامعات

موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الثانويه العامه 2020

تسجيل الرغبات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق 2020.. 147 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى.. وزارة التعليم العالى تمد مهلة تعديل الرغبات حتى مساء الخميس المقبل.. والسيد عطا: 2000 طالب لم يسجلوا حتى الآن.. ولا نية لفتح باب التسجيل مرة أخرى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:30 م

تنسيق 2020.. التعليم العالى: 147 ألف طالب يسجلون رغباتهم بالمرحلة الأولى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:13 ص

تنسيق 2020.. جامعة حلوان تعلن عن برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:33 ص

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالجامعات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة