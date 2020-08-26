تموين بورسعيد تؤكد الضرب من حديد لكل من يحاول التلاعب برغيف الخبز المدعم

بورسعيد - محمد فرج

أكد ناصر ثابت، وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، أنه تم وضع خطة تسكين على المخابز لمتابعة مدى الالتزام بالتوجيهات الوزارية لمنع التلاعب أو محاولة غش المواطنين تحت أى مسمى، وبالتالى سيتم الضرب بيد من حديد كل من يحاول التلاعب برغيف الخبز المدعم الذى يمثل قوت الشعب .

وقال ناصر ثابت في تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن خطة مراقبة المخابز تتم من خلال رجال التموين المتمثلة فى كبير المفتشين لاحكام السيطرة على المخابز البلدية لتنفيذ التوجيهات الوزارية.

وتابع ثابت، أن الحملات الرقابية المكثفة تعمل على أكمل وجه على مدار الساعة، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مجهزة لايجاد الحلول العاجلة من داخل المديرية وغخرى بالادارات، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المخابز والمسئولين عنها تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم حتى لايشعر المواطن بأى فرق فى وزن رغيف الخبز المدعم.

وأوضح وكيل المديرية، أن لجان الحملات والمتابعة اليومية برئاسة كل من وكيل وزارة التموين، ومجدى الخضر وكيل المديرية، ومحمد النجدى مدير إدارة الرقابة، وخالد فهمى رئيس الرقابة و إبراهيم الدهرى رئيس حملة بالمديرية، بهدف تذليل كافة عقبات العمل وإيجاد الحلول العاجلة وحلها أول بأول حتى يشعر المواطن بالرضا والأمن والأمان.

ومن جانبه ناشد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الإبلاغ عن أية شكوى ضد أى مخبز من خلال الاتصال بالرقم التالى لغرفة العمليات المركزية 0663222649 .