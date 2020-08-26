تموين الشرقية يحرر 25 محضرا فى حملة تفتيشية على محلات ديرب نجم (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

تكثف مديرية تموين الشرقية حملاتها الرقابية على كافة المحال التجارية والمصانع والمخابز بنطاق المحافظة ،تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور ممدوح غراب لوكيلة الوزارة بشن الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية المتنوعة لضبط حركة الأسواق.

فقامت حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية بديرب نجم تنفيذا للقرار الصادر برقم 7492 لسنة 2020 بشأن المتابعة والمرور على المنشات الصناعية والتجارية لمتابعة الاجراءات اللازمة للحد من مخاطر تخزين المواد الخطرة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم و اداره شئون البيئة والمتابعة الميدانية ومسئولي رخص المحلات برئاسة المركز ، والحماية المدنية والإداره التموينية، حيث توجهت الحملة للمرور على محلات الدهانات والمحلات التجارية ومحلات السجاد والأدوات المنزلية والمفروشات والهايبرات ومحلات الأدوات الصحية ومعارض السيراميك ومحلات الحدايد والدهانات ومحلات المحمول ، كما قامت بالمرور على محطات البنزين والمخابز ومستودعات الغاز ومصنع للمشروبات الغازية وتم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات منها.

تحرير 14 محضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية لمخالفتهم إشتراطات أمن الحريق للحماية المدنية، تحرير 6 محاضر مخالفة ضد أصحاب الأنشطة التجارية لإدارة نشاط بدون ترخيص، تحرير 3 محاضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم إعلان عن تسعيرة المنتجات المعروضه أمام المواطنين، تحصيل 2 محضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية لبيع منتجات مجهولة المصدر.

وتستمر الحملات الميدانيه للتفتيش على الأنشطة التجارية المتنوعة لمكافحة الغش التجارى والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من إلتزام اصحابها بتطبيق الإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية والتموينية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين .