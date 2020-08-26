تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية..صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة شن حملات لرفع الإعلانات والإشغالات من حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة لرفع جميع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع قسمى الإشغالات والإزالات برئاسة المركز فتم رفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة السير للمارة.

كما شن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات من شارع سعد زغلول وحتى الطريق الدائرى .

وقامت رئاسة حى أول بتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بشارع النقراشى وشوارع الحى بالإشتراك مع شرطة المرافق للمساهمة فى تيسير الحركة للمارة والسيارات والتعامل مع المخالفين بكل حزم وجدية، كما تم المرور على الكافيهات والمقاهى للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتم مصادرة الشيش من المقاهى المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة يومياً من الشوارع والطرق الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة.

إزالة الاعلانات والإشغالات بالشرقية

إزالة الاشغالات بالشرقية

جانب إزالة الإشغالات بالشرقية

رفع الإشغالات بالشرقية

حملة إزالة الإشغالات بالشرقية