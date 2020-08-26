اليوم السابع
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تفاصيل دخول 6 لقاحات ضد كورونا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:45 م
تفاصيل دخول 6 لقاحات ضد كورونا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الكاتب الصحفي وليد عبد السلام
ماجد تمراز

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قال وليد عبد السلام، مسؤول الملف الصحة اليوم السابع، إن هناك 6 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، وهو أمر يعني أن تلك اللقاحات استخدامها آمن حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا في مصر على 15 ألف متطوع، وحال ثبوت قدرته والتأكد من فاعليته، سيتم نقل التكنولوجيا لمصر وتصنيعه في المصانع المصرية.
 
وأضاف، خلال مداخلة مع نانسي نور ببرنامج "خبر اليوم" الذي يذاع على قناة on، أن هناك تنسيقا بين مصر وبعض الدول، يتم من خلال لجان يجرى تشكيلها لنقل التصور الموجود على الأرض لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أن هناك تشديدات كبيرة من الحكومة المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توصيات بتوفير اللقاح الخاص بالفيروس لمنع شراسة ومضاعفات الإصابة بالفيروس.
 
وأوضح أن عدم التزام المواطنين سيؤدى إلى حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، والمقصود بالموجة الثانية هنا هو عدم وجود فيروس مختلف جينيا عن فيروس كورونا الذي ظهر في الفترة الأخيرة كوفيد 19، وإنما يعني انتشار أكبر بين الناس سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين وعدد كبير من الوفيات.
 
 
 

مجلس الوزراء

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فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

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الموجة الثانية

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