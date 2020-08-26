اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تغريم 78 سائق بالشرقية لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:10 م
تغريم 78 سائق بالشرقية لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما أشار محافظ الشرقية فى بيان له اليوم إلى أنه تم اليوم ضبط 78 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية،أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 6 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالى بميدانى الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوحى أسفرت عن ضبط 78 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

غرامة كمامة

غرامة السائقين

محافظ الشرقية

فيروس كورونا

مرور الشرقية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية: تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:15 م

تغريم 94 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا فى الشرقية

السبت، 22 أغسطس 2020 02:52 م

البورصة تغرم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 05:13 م

محافظ الشرقية: تغريم 181 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.. صور

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 03:36 م

حبس عامل 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتجاره فى المخدرات بكفر الشيخ

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 05:58 م

محافظ الشرقية: تغريم 59 سائقا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية

السبت، 15 أغسطس 2020 01:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة