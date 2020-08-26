تعليم كفر الشيخ تؤكد لم نرصد حالات غش وامتحان التاريخ فى مستوى الطالب المتوسط

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء أى حالات غش أو شغب بامتحان مادتى التاريخ للقسم الأدبى، والفيزياء للقسم، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى من الطلاب. وقالت الدكتورة بثينة كشك، إنه تم تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم .

وأضافت أن عدد من أدوا الامتحانات 1771 طالباً وطالبة فى مادتى التاريخ للشعبة الأدبية، والفيزياء للشعبة العلمية، مؤكدة أنها تابعت أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات من خلال شبكة فيديو كونفرنس، مشيرة إلى أنه تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان، كما شهدت اللجان أعمال تعقيم وتطهير بعد أداء الامتحانات، لافتة إلى أن الطلاب عبروا عن فرحتهم بسهولة الامتحان، وأنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط.