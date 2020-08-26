اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم كفر الشيخ تؤكد لم نرصد حالات غش وامتحان التاريخ فى مستوى الطالب المتوسط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:33 م
تعليم كفر الشيخ تؤكد لم نرصد حالات غش وامتحان التاريخ فى مستوى الطالب المتوسط الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء أى حالات غش أو شغب بامتحان مادتى التاريخ للقسم الأدبى، والفيزياء للقسم، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى من الطلاب. وقالت الدكتورة بثينة كشك، إنه تم تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم .

وأضافت أن عدد من أدوا الامتحانات 1771 طالباً وطالبة فى مادتى التاريخ للشعبة الأدبية، والفيزياء للشعبة العلمية، مؤكدة أنها تابعت أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات من خلال شبكة فيديو كونفرنس، مشيرة إلى أنه تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان، كما شهدت اللجان أعمال تعقيم وتطهير بعد أداء الامتحانات، لافتة إلى أن الطلاب عبروا عن فرحتهم بسهولة الامتحان، وأنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط.


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

غرفة عمليات كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ

امتحانات الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم كفر الشيخ: لم نرصد حالات غش ولم يتغيب الطلاب عن أداء الامتحان

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:23 م

التنظيم والإدارة: تثبيت 397 متعاقدا و"التسوية" لـ164 موظفا بـ"تعليم" كفر الشيخ

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:30 ص

"تعليم كفر الشيخ " تستعد لإجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2020

الخميس، 20 أغسطس 2020 05:50 م

وكيل تعليم كفر الشيخ: تعرضت لهجوم بسبب مجموعات التقوية ومستمرون فى المشروع

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:20 ص

وكيل تعليم كفر الشيخ تؤكد استمرار مجموعات التقوية وغلق مراكز الدروس الخصوصية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة